As forças de defesa timorense estão sem dinheiro para rações de combate, manutenção de viaturas e outros gastos operacionais e vão acumular dívidas a fornecedores até que a situação do Governo esteja regularizada, disse hoje o comandante nacional.

"Quando não há [orçamento] retificativo, não há dinheiro, temos problemas. Já disse aos oficiais e sargentos para se desenrascarem, como nos desenrascámos há 24 anos", disse hoje o comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), o major general Lere Anan Timur.

"São precisos fundos para rações de combate, manutenção de carros, outros aspetos do trabalho e operação. Contactámos com duas empresas para saber se estavam disponíveis para trabalhar a crédito connosco e uma disse que sim. Esperemos que a situação do Governo se estabilize e depois possamos pagar tudo", afirmou.