Clima

Portugal ocupa o 15.º lugar no índice internacional de desempenho nas alterações climáticas, 20 lugares acima de Espanha e três acima da União Europeia, e já usa a quantidade certa de energia, mas devia ter menos emissões.

O índice chamado CCPI coloca o país "no 15.º lugar dos países com melhor desempenho", refere uma informação divulgada pela Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, que acrescenta que Portugal está "no caminho certo, mas longe dos objetivos necessários" nas emissões.

O índice avalia e compara o desempenho e a política climática de 56 países e da União Europeia (UE), responsáveis por mais de 90% das emissões de gases de efeito estufa.