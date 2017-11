Zimbabué

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, manifestou-se hoje contra qualquer mudança de regime "inconstitucional" no Zimbabué, onde o exército lançou durante a noite e madrugada uma operação destinada a "eliminar criminosos" próximos do Presidente, Robert Mugabe.

Numa declaração da presidência sul-africana lê-se que Zuma está "muito preocupado" com a situação e expressou a esperança de que os desenvolvimentos no Zimbabué não "levem a uma alteração inconstitucional do Governo".

Zuma exortou ainda as autoridades e o exército zimbabueano a "resolverem amigavelmente o impasse político" atual".