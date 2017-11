Actualidade

O excedente da balança do comércio externo de bens na zona euro subiu, em setembro, para os 26,4 mil milhões de euros, face aos 24,3 mil milhões homólogos, segundo o Eurostat.

Em setembro, as exportações da zona euro atingiram os 187,1 mil milhões de euros (177,2 mil milhões no mesmo mês de 2016) e as importações do resto do mundo somaram 160,7 mil milhões de euros (152,9 mil milhões homólogos).

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), no conjunto dos 28 Estados-membros, a balança do comércio externo de bens passou de um défice homólogo de 1,6 mil milhões de euros para um excedente de 3,1 mil milhões em setembro.