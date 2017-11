Actualidade

O chefe de Estado libanês considerou hoje que o primeiro-ministro, Saad Hariri, que anunciou a demissão no passado dia 04 a partir de Riade, foi detido na Arábia Saudita, de acordo com a conta do twitter da Presidência.

"Não há justificações para que o Sr. Hariri não volte depois de 12 dias. Logo, consideramos que está em cativeiro e detido, o que é contrário à Convenção de Viena", que rege as relações diplomáticas entre os países, lê-se numa mensagem no twitter relatando as palavras de Michel Aoun.

O primeiro-ministro libanês garantiu na terça-feira, na primeira mensagem numa rede social após o anúncio da sua resignação, que deixaria a Arábia Saudita em dois dias para regressar ao Líbano.