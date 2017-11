Actualidade

A Coreia do Sul anunciou hoje que vai deportar um norte-americano por ter alegadamente tentado cruzar a fronteira para a Coreia do Norte, numa das zonas mais militarizadas do mundo.

O homem, de 59 anos e natural do Estado norte-americano de Luisiana, foi apanhado na segunda-feira, quando tentava entrar na Zona Desmilitarizada da Coreia, a faixa de quatro quilómetros de largura que percorre a fronteira entre ambos os países, que tecnicamente seguem em guerra há quase 70 anos.

O homem disse mais tarde à polícia que acreditava que a sua visita à Coreia do Norte poderia ajudar a resolver as tensões na península coreana.