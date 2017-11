Actualidade

As receitas fiscais geradas pela petrolífera angolana Sonangol com a exportação de crude reduziram-se em mais de 30 por cento entre setembro e outubro, para 70,7 mil milhões de kwanzas (361 milhões de euros), segundo o Governo.

De acordo com dados do último relatório mensal do Ministério das Finanças sobre receita fiscal petrolífera, compilados hoje pela Lusa, a petrolífera estatal, liderada pela empresária Isabel dos Santos, gerou receitas fiscais em nove das 12 concessões analisados nas contas de outubro, menos uma concessão face a setembro.

O melhor registo do ano da Sonangol foi em janeiro, com 109,3 milhões de kwanzas (558 milhões de euros), mas logo em fevereiro caiu para mínimos anuais, de 61,7 milhões de kwanzas (315 milhões de euros).