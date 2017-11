Mundial2018

A Austrália garantiu hoje a penúltima vaga para o Mundial2018 de futebol, ao vencer em casa as Honduras, por 3-1, em jogo da segunda mão do 'play-off' intercontinental, disputado em Sydney.

Depois do empate a zero nas Honduras, a Austrália decidiu a eliminatória na segunda parte, com um autogolo de Maynor Figueiroa (54 minutos) e um 'bis' de Mile Jedinak (72 e 85), ambos os golos apontados de grande penalidade.

Depois de ter desviado um remate de Jedinak para a própria baliza no primeiro golo dos australianos, Maynor Figueiroa ainda reduziu para os hondurenhos, aos 90+4.