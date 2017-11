Zimbabué

A comunidade portuguesa residente no Zimbabué, estimada em cerca de 1.200 pessoas, está calma e a vida em Harare decorre normalmente, com comércio, escolas e banca a funcionar normalmente, disse hoje à Lusa um emigrante português na capital zimbabueana.

António Simões, proprietário de um restaurante a menos de um quilómetro do centro de Harare e há 24 anos no país, salientou que a única diferença para um dia perfeitamente normal é a presença de militares nas ruas e avenidas mais movimentadas junto ao palácio do Governo, parlamento e ministérios.

"Apenas é proibida a circulação automóvel junto a estes locais, mas as pessoas podem atravessar a zona a pé, sem problemas", salientou António Simões, que se preparava para ir buscar os dois filhos à escola, contactado por telefone em Harare a partir de Lisboa.