Greve/professores

A adesão à greve dos professores, que hoje se realiza, ronda os 90%, de acordo com os dados recolhidos pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) no primeiro tempo da manhã.

"É natural que venha ainda a subir", disse à agência Lusa o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, no início da concentração de docentes frente à Assembleia da República, no dia em que é discutido o Orçamento de Estado referente à educação para 2018.

Para Mário Nogueira, trata-se de uma "greve histórica de professores" com os estabelecimentos do pré-escolar e primeiro ciclo praticamente fechados em todo o país, mas também escolas do segundo e terceiro ciclo e secundário.