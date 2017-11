Zimbabué

A União Europeia (UE) está a acompanhar "com preocupação" a situação no Zimbabué, apelando ao diálogo e ao respeito pelos direitos dos cidadãos e à resolução pacífica da crise, disse hoje uma porta-voz da Comissão Europeia.

"A situação no Zimbabué é uma fonte de preocupação para a UE e estamos a acompanhar de muito perto o que se está a passar no terreno", disse uma porta-voz para os Negócios Estrangeiros na conferência de imprensa diária do executivo comunitário.

A UE apela "a todos os agentes relevantes que passem da confrontação ao diálogo com o objetivo de uma resolução pacífica", acrescentou a porta-voz.