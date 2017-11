Actualidade

O prazer dos livros, conversas e música aliam-se durante quatro dias aos vinhos do Dão e levam 30 convidados a Viseu, em mais de 50 horas de programação, revelou hoje a autarquia local.

De acordo com o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, esta é a melhor edição do festival literário "Tinto no Branco", que serve para reforçar Viseu enquanto "cidade cultural e de destino vinhateiro".

"Estaremos seguramente hoje ao nível do que melhor se faz do ponto de vista internacional. São quatro dias muito intensos, de atividade diária, com números surpreendentes: 30 convidados, 30 eventos, 40 produtores e dois grandes cabeças de cartaz na abertura", sustentou o autarca, durante a apresentação do evento.