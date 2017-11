Brexit

A taxa de desemprego no Reino Unido no terceiro trimestre desceu para 4,3%, menos 59.000 pessoas do que no trimestre precedente, contra 4,8% no mesmo período de 2016 e valor mais baixo dos últimos 12 anos.

Segundo os dados da agência nacional de estatística britânica (Office for National Statistics, ONS), o desemprego - que inclui tanto os que beneficiam do subsídio de desemprego como os que não, atingiu 1,42 milhões de pessoas no terceiro trimestre, o valor mais baixo dos últimos 12 anos.

Em relação ao número de beneficiários do subsídio este aumentou para 806.100 pessoas no terceiro trimestre, mais 1.100 pessoas do que no trimestre precedente, adiantou a ONS.