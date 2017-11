Actualidade

A presidente da Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais (LPDA) considerou hoje que o novo estatuto jurídico dos animais, que entrou em vigor há seis meses, suscita várias interpretações da lei e, por isso, deve ser revisto.

Maria do Céu Sampaio falava à agência Lusa a propósito dos seis meses da entrada em vigor do novo estatuto jurídico dos animais (01 de maio), que os reconhece como seres vivos dotados de sensibilidade e os autonomiza face a pessoas e coisas, e nas vésperas de um ciclo de conferências sobre o tema com a presença de associações, especialistas em área jurídica, veterinária e do Ministério Público, em Espinho.

Em declarações à agência Lusa, Maria do Céu Sampaio adiantou que as associações têm-se deparado com barreiras, nomeadamente no que diz respeito à interpretação da lei e, por isso, considera que esta deve ser revista.