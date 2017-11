Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje uma resolução que atualiza a legislação 'anti-dumping' da União Europeia, de modo a aumentar a proteção dos seus produtores face a práticas comerciais desleais de países terceiros, evitando perdas de postos de trabalho.

Um regulamento hoje aprovado por 554 votos a favor, 48 contra e 80 abstenções, já acordado entre o PE e os Estados-membros, estabelece medidas para detetar e solucionar os casos em que os preços dos produtos importados são artificialmente reduzidos devido à intervenção estatal.

A UE quer assegurar a eficácia dos seus instrumentos de defesa comercial para lidar com distorções significativas do mercado em certos países, que podem levar a uma sobrecapacidade industrial e incentivar os exportadores a praticar o 'dumping' dos seus produtos no mercado europeu.