OE2018

O secretário de Estado da Educação revelou hoje no parlamento que já tem o estudo que vai permitir "continuar e aprofundar" a redução de alunos por turma já no próximo ano letivo.

"Nós solicitámos um estudo sobre o número de alunos por turma para cruzar variáveis como o impacto financeiro, a capacidade física das escolas, os anos, as turmas, as situações em que pode ser mais benéfico. Temos esse estudo nas mãos e é com esse estudo que vamos dar continuidade a aprofundar esta medida", disse o secretário de Estado João Costa.

O governante falava no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 perante a comissão parlamentar de Educação e Ciência.