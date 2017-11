Incêndios

O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, disse hoje que começaram a ser distribuídas cerca de 120 toneladas de açúcar para alimentar as abelhas dos apicultores que viram as suas explorações afetadas pelos incêndios.

"Foram definidas quatro plataformas - Mangualde, Mirandela, Castelo Branco e Batalha - e começámos hoje a distribuir 120 toneladas de açúcar. Isto envolve cerca de 28 organizações de produtores de mel", informou.

No final de uma visita à Cooperativa Agrícola e Apícola das Beiras, no concelho de Mangualde, local onde ficou sediada uma das quatro plataformas de distribuição de alimentação para as abelhas, Luís Medeiros Vieira sublinhou que este açúcar é um suplemento alimentar, que será misturado com água e colocado num recipiente, perto das colmeias.