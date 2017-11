Actualidade

Um residente em Porriño, província de Pontevedra, foi a primeira pessoa a morrer na sequência de um ataque de vespa asiática na Galiza, onde só este ano foram destruídos 19.200 ninhos daquela espécie, disse hoje fonte do governo regional.

O caso ocorreu, na terça-feira, cerca das 16:00, quando um homem de 54 anos foi cortar uma macieira e, não se tendo percebido do ninho de vespa asiática, foi atacado.

Falando à agência Lusa, fonte do departamento do meio rural da Junta da Galiza disse que "o resultado da autópsia irá determinar se a morte resultou do ataque ou de uma reação alérgica".