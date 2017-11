Actualidade

O administrador financeiro (CFO) da Altice, Dennis Okhuijsen, afirmou hoje que o grupo "vai voltar ao essencial" para diminuir a dívida e afastou o cenário de novas aquisições.

Okhuijsen falava numa conferência com analistas na Morgan Stanley em Barcelona, Espanha, quase uma semana depois de ter sido anunciado que Michel Combes iria deixar a presidência executiva do grupo, depois dos resultados financeiros terem sido abaixo do esperado.

A Altice, que está em processo de compra da Media Capital, dona da TVI, vai "voltar ao essencial" para diminuir a dívida, de cerca de 50.000 milhões de euros, e "não está à procura de fusões e aquisições", afirmou o gestor.