OE2018

O próximo Orçamento do Estado não vai contemplar a reposição das verbas relativas aos nove anos de serviço congelados aos professores, disse hoje no parlamento a secretária de estado Adjunta e da Educação.

Durante a discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2018, que está a decorrer no parlamento desde as 10:00, a secretária de Estado Alexandra Leitão voltou ao tema do descongelamento da carreira docente para anunciar que esta "não é matéria para o Orçamento do Estado".

Recordando as palavras do primeiro-ministro, que na terça-feira anunciou que o Governo ia pôr novamente o cronómetro a contar, Alexandra Leitão reconheceu que "é difícil" repor agora as verbas congeladas, "devido ao impacto financeiro enorme que isso comporta".