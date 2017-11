Actualidade

O Governo português está a acompanhar, com "respeito escrupuloso pela soberania de Angola", as exonerações em empresas públicas angolanas, incluindo de filhos do antigo Presidente, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"No respeito escrupuloso pela soberania de Angola", disse apenas o chefe da diplomacia portuguesa, quando questionado pelos jornalistas sobre de que modo está o Governo a acompanhar as exonerações em empresas públicas angolanas.

O ministro falava à entrada para a audição parlamentar das comissões de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, no âmbito do debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado de 2018.