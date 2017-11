Incêndios

O dirigente do PCP João Frazão anunciou hoje que o partido vai apresentar na quinta-feira mais propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) relacionadas com incêndios florestais, instando o Governo a clarificar medidas planeadas.

"O Governo tem vindo a anunciar algumas medidas. É preciso que o Governo concretize melhor, clarifique exatamente em que sentido são essas medidas", afirmou em conferência de imprensa na sede comunista, em Lisboa, sem querer adiantar ou especificar as próprias iniciativas parlamentares.

O anúncio do PCP surge um mês após os incêndios que atingiram particularmente 27 concelhos da região Centro, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes e cerca de outras tantas casas, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.