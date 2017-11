Greve/Professores

O candidato à liderança do PSD Rui Rio defendeu hoje "uma posição de equilíbrio" entre as pretensões dos professores e as possibilidades do Governo, mas lamentou que tenha sido necessária uma greve para que se faça esse diálogo.

"O que eu espero é que entre Governo e sindicatos se encontre uma posição entre aquilo que é impossível e aquilo que se pode considerar possível prolongando no tempo", afirmou Rui Rio, questionado sobre as pretensões dos professores que estiveram na base da greve nacional hoje, à margem de uma visita ao bairro da Cova da Moura (Amadora).

Para o candidato à liderança do PSD, "se houver equilíbrio e bom senso" a questão pode resolver-se, mas lamentou que tenha sido necessária a paralisação.