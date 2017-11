Actualidade

(CORREÇÃO) Bruxelas, 15 nov (Lusa) - O primeiro-ministro, António Costa, participa na sexta-feira, em Gotemburgo, Suécia, na primeira "Cimeira Social" ao nível de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) a ter lugar nos últimos 20 anos.

Desde uma cimeira sobre emprego realizada no Luxemburgo em 1997, esta é a primeira cimeira europeia ao mais alto nível dedicada a questões sociais, sendo centrada na "Equidade, no Emprego e no Crescimento", e constituirá também o "palco" para os líderes europeus assinarem a proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, acordado este ano entre as instituições da UE.

António Costa, que viaja para a Suécia acompanhado pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, intervirá num dos três painéis interativos que decorrerão à margem da sessão plenária, intitulado "Entre empregos: apoiar a transição". Este painel contará também com a participação do Presidente francês, Emmanuel Macron, entre outros chefes de Estado e de Governo da UE (corrige no primeiro parágrafo o dia da realização da cimeira).