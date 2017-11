Legionella

A fonte da infeção com a bactéria 'Legionella pneumophila' que provocou o surto de doença do legionário no Hospital São Francisco Xavier "estará no perímetro do hospital", anunciou hoje a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Conclui-se com elevada probabilidade que a fonte da infeção estará no perímetro do hospital", disse Graça Feitas em conferência de imprensa, citando os vários estudos e peritagens realizados para esclarecer a origem do surto, que já provocou cinco mortos e tem hoje um balanço de 54 casos confirmados.

O primeiro caso de doença dos legionários no hospital São Francisco Xavier ocorreu a 31 de outubro. Até hoje, o dia com mais casos confirmados foi 04 de novembro (12 casos).