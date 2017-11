Actualidade

Sete personalidades artísticas cabo-verdianas, radicadas em Lisboa, vão ser condecoradas pelo Governo de Cabo Verde, na quinta-feira, com a Medalha de Mérito, divulgou hoje a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

Os músicos Armando Tito e Toy Vieira, as cantoras Carmen Souza e Maria Alice, a coreógrafa Marlene Freitas, o cantor Leonel Almeida e a cantora e compositora Sara Tavares são as sete personalidades que vão ser agraciadas com a Medalha de Mérito do Governo da Praia.

A cerimónia, com a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e do ministro da Cultura daquele país, Abraão Vicente, tem lugar nas instalações da UCCLA, em Lisboa, pelas 18:00.