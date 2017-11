Actualidade

A Sonae obteve um lucro de 133 milhões de euros até setembro, menos 2,9% que o registado no período homólogo de 2016, quando obteve ganhos de capital, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae refere que "o resultado líquido atribuível aos acionistas ascendeu a 133 milhões de euros" até setembro, "beneficiando do crescimento das vendas de todos os negócios e da melhoria da rentabilidade operacional, bem como da valorização dos centros comerciais e dos menores custos financeiros decorrentes do reconhecimento da forte estrutura de capital" do grupo.

"Excluindo os ganhos de capital não recorrentes no primeiro trimestre de 2016, fruto essencialmente das operações de 'sale and leaseback' já mencionadas, a evolução do resultado líquido da Sonae teria sido claramente positiva".