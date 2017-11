Actualidade

O número de funcionários públicos cresceu 0,8% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, para 661.419, segundo a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) divulgada hoje.

Em setembro havia, assim, mais 5.259 trabalhadores nas administrações públicas do que no mesmo mês de 2016, revelam os dados da publicação trimestral da Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Os maiores aumentos homólogos verificaram-se no Ministério da Educação (mais 2.044 trabalhadores do que em setembro de 2016) e no Setor Empresarial do Estado (mais 1.089 funcionários).