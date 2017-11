Greve/Professores

O Presidente da República afirmou que, "em democracia, as greves são um fenómeno natural", escusando-se a comentar a de hoje dos professores uma vez que diz respeito a situações que "diretamente se relacionam com o Orçamento do Estado".

"Em democracia, as greves são um fenómeno natural", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no final da inauguração da exposição "Ilhas do Ouro Branco - Arquipélago da Madeira - Do Século XV ao Século XVI", no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

O Presidente da República não fez mais nenhum comentário sobre esta greve, considerando que se trata de uma paralisação que respeita "a situações que diretamente se relacionam com o Orçamento do Estado" e sobre o qual "se não vai pronunciar antes de o receber".