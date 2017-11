Actualidade

O Presidente da República avisou hoje que tem "uma memória de elefante" e "não se esquece" que as conclusões das investigações dos casos da legionella e de Tancos têm que ser divulgadas quando estiverem concluídas.

Em declarações aos jornalistas à margem da inauguração de uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os portugueses esperam que, quer no caso da legionella, quer no caso de Tancos, "haja a divulgação pública das conclusões da investigação administrativa e também da investigação do Ministério Público".

"O Presidente da República não vai imiscuir-se naquilo que é a tramitação das investigações para que se não diga que está a criar qualquer empecilho ou qualquer limite. Simplesmente não se esquece. O Presidente da República tem uma memória de elefante, ele não se esquece", avisou.