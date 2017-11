Mundial2018

O Peru conquistou quarta-feira a 32.ª e última vaga na fase final do Mundial de futebol de 2018, que se realiza na Rússia, ao vencer em casa a Nova Zelândia por 2-0, na segunda mão do 'play-off' intercontinental.

Depois do 0-0 na Oceânia, Jefferson Farfán, aos 28 minutos, e Christian Ramos, aos 65, marcaram os golos do conjunto sul-americano, que volta ao campeonato do Mundo 36 anos depois da quarta e última presença, em 1982.

Os peruanos juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá, Senegal, Marrocos, Tunísia, Suíça, Croácia, Suécia, Dinamarca, Austrália e Rússia.