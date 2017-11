Mundial2018

Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial de futebol de 2018, a 01 de dezembro, e, como tal, sabe que não defrontará Rússia, Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia e França na fase de grupos.

Os potes são elaborados tendo em conta o 'ranking' da FIFA de 16 de outubro, no qual o conjunto campeão europeu em título surge no terceiro lugar, apenas atrás germânicos e brasileiros.

Apesar da posição privilegiada que ocupará no sorteio do Kremlin, em Moscovo, a seleção comandada por Fernando Santos poderá ter companhia de peso, nomeadamente proveniente do Pote 2, composto por Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia.