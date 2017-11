Actualidade

Os livros de Fernando Pessoa e José Saramago vão dialogar com outras artes a partir de hoje, através da iniciativa "Dias do Desassossego", numa programação de música, arte urbana, oficinas, leituras e passeios literários em Lisboa.

A iniciativa conjunta da Casa Fernando Pessoa e da Fundação José Saramago acontece em terceira edição, neste formato, para celebrar dois dos maiores autores da língua portuguesa, "trazendo a literatura para as ruas de Lisboa em diálogo com outras manifestações artísticas", sublinhou a organização, quando divulgou a programação.

A programação de duas semanas - disponível no sítio 'online' www.diasdodesassossego.org - tem na Casa Fernando Pessoa um dos palcos do evento que começa hoje, data do nascimento do escritor José Saramago (1922-2010), e termina em 30 de novembro, dia da morte do poeta, tradutor e ensaísta, autor de nascido em 1888 e falecido em 1935.