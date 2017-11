Actualidade

O ministro da Defesa Nacional afirmou esta quarta-feira, em Vancouver, no oeste do Canadá, que Portugal "está ansioso" para assumir o comando da missão na UE na República Centro-Africana, a partir de janeiro.

"No próximo ano assumiremos o comando da missão da UE [União Europeia] na República Centro-Africana e estamos ansiosos para desenvolver esta nova dimensão de parcerias com outras organizações, que se deve ter no teatro de operações, algumas vezes envolvendo o próprio país", afirmou José Azeredo Lopes, numa conferência.

José Azeredo Lopes esteve na terça e quarta-feira em Vancouver, onde participou na reunião ministerial da Defesa dedicada às operações de manutenção de paz das Nações Unidas, abordando a temática 'proteger os que estão em risco'.