Zimbabué

A capital do Zimbabué, Harare, amanheceu hoje em aparente calma apesar da tensão que se vive no país após a intervenção militar contra o Governo do Presidente, Robert Mugabe.

O trânsito recuperou os níveis habituais, na zona diplomática de Mount Pleasant desapareceram os controlos que foram montados na quarta-feira e as escolas retomaram as aulas.

O diretor da comissão da Administração Pública do Zimbabué, Mariyawanda Nzuwah, pediu a todos os funcionários para se apresentarem ao trabalho, segundo o jornal estatal The Herald.