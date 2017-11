Actualidade

A exposição "Os trabalhadores forçados portugueses no III Reich" que vai ser inaugurada na sexta-feira no CCB em Lisboa mostra aspetos inéditos sobre portugueses que foram vítimas diretas do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

"O mais interessante da exposição são as pessoas. São as imagens das pessoas porque são vítimas esquecidas", disse à Lusa a historiadora Cláudia Ninhos que faz parte da equipa internacional - que mais de setenta anos após o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) - revela pela primeira vez a existência de vítimas portuguesas, sobretudo, do sistema de trabalho forçado do III Reich e prisioneiros de guerra.

A exposição é composta por fotografias, objetos pessoais mostrando os percursos individuais dos portugueses através de documentação de arquivos franceses, mas principalmente do International Tracing Service da Alemanha, uma organização que foi criada depois de 1945 para localizar pessoas que se encontravam deslocalizadas.