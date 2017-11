Actualidade

A carga movimentada nos portos do continente atingiu cerca de 73,4 milhões de toneladas entre janeiro e setembro deste ano, mais 5,4% do que no mesmo período de 2016, correspondente a um novo valor máximo, foi hoje divulgado.

No relatório de acompanhamento do mercado portuário de setembro, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) justifica que "este recorde verifica-se novamente por reflexo do comportamento dos portos de Leixões, Aveiro e Sines, cujo movimento é também o mais elevado de sempre".

O porto que mais contribuiu para este resultado foi o de Lisboa, ao movimentar mais 1,8 milhões de toneladas (uma subida de 24,1%) face ao período homólogo de 2016, "confirmando e dando sustentação ao ciclo de recuperação de tráfego perdido em anos anteriores por efeito, nomeadamente, de perturbações laborais", aponta a AMT.