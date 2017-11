Actualidade

A polícia da Guiné-Bissau dispersou hoje com gás lacrimogéneo uma marcha do coletivo de partidos democráticos, depois de os manifestantes tentarem invadir a Praça do Império em Bissau, onde está situada a Presidência da República.

O coletivo, que reúne 15 partidos e contesta o Presidente guineense, José Mário Vaz, manifesta-se hoje em Bissau, numa iniciativa que visa "resgatar a democracia" na Guiné-Bissau.

Os partidos exigem a José Mário Vaz que demita o Governo do primeiro-ministro Umaro Sissoco Embaló por ser "ilegítimo, inconstitucional e ilegal".