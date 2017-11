Actualidade

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, disse hoje que os recordes no Turismo impulsionam a economia, mas também originam preocupação com os impactos na habitação e infraestruturas.

"Mas se os sucessivos recordes do Turismo e da Hotelaria são, por um lado, importantes catalisadores do renascimento da economia nacional, por outro inspiram em muito justificados ecos de preocupação", afirmou o dirigente, na abertura do 29.º congresso nacional da Hotelaria e Turismo, a decorrer até sexta-feira em Coimbra.

Na lista de preocupações, que devem "levar a preparar o futuro com realismo", estão os impactos sobre habitação e transportes nas zonas urbanas mais procuradas, "começando a adivinhar-se algum descontentamento".