Zimbabué

O chefe de Estado sul-africano, Jacob Zuma, na qualidade de presidente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), convocou para hoje uma reunião de urgência da organização regional para analisar a crise político-militar no Zimbabué.

A reunião, prevista para as 15:00 locais (13:00 em Lisboa), decorrerá em Gaborone, capital do Botsuana, estando prevista a participação dos chefes da diplomacia de Angola, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia e do presidente do Conselho da SADC.

Na quarta-feira, num comunicado em que manifestou "preocupação", Zuma instou o Governo zimbabueano e as forças armadas a resolverem o "impasse político de forma amistosa", salvaguardando a necessidade de se manter a legalidade constitucional, uma vez que o contrário viola as posições tanto da SADC como da União Africana (UA).