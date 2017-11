Pedrógão Grande

Um empresário de Castelo Branco ligado à silvicultura e a Câmara de Pedrógão Grande já iniciaram a instalação de um viveiro de plantas e a primeira ação de reflorestação naquela região pós-incêndios vai ocorrer antes do Natal.

"Já demos início à instalação do viveiro em Pedrógão Grande. Já estão instalados cinco mil alvéolos no terreno e, hoje, funcionários do município estão já a proceder ao enchimento desses alvéolos", disse à agência Lusa o empresário José Gameiro.

O empresário da Silvapor explicou que a sementeira desses cinco mil alvéolos vai decorrer no dia 27 e que irá envolver alunos de algumas turmas da escola de Pedrógão Grande.