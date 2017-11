Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu hoje "ser falso que haja turistas a mais" em Portugal e em Lisboa, durante o 29.º congresso nacional da Hotelaria e do Turismo, a decorrer em Coimbra.

"É falso que haja turistas a mais no país. É falso que haja turistas a mais em Lisboa. É falso que haja turistas a mais no centro de Lisboa", sublinhou o chefe da diplomacia nacional, que recusa ainda que o Turismo "seja uma ameaça para que dimensão for".

Santos Silva afirmou ainda a "obrigação de explorar" a margem de crescimento que o setor ainda tem, apesar dos recordes registados, até para que "continue e se expanda" o crescimento económico e do emprego.