OE/2018

O Governo admitiu hoje mudar as portagens no interior do país e dar incentivos fiscais a quem quer viver e abrir empresas nessas regiões, afirmou o ministro Adjunto Pedro Siza Vieira.

Na sua estreia no parlamento, para apresentar o Orçamento do Estado de 2018 nas áreas que tutela, o ministro garantiu que o executivo "usará todos os instrumentos que tem ao seu dispor" na prioridade que é desenvolver o interior e travar o declínio das últimas décadas.

Pedro Siza Vieira assegurou que o Governo "não deixará de utilizar instrumentos" como "os incentivos fiscais", a "relocalização de serviços públicos" ou ainda a "revisão das portagens" nas estradas que ligam ao interior.