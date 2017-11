Actualidade

O ministro do Interior de Moçambique iniciou hoje uma visita de três dias a Angola para reforço da cooperação, devendo assinar, na sexta-feira, um acordo de supressão de vistos em passaportes ordinários, anunciou o Governo angolano.

Jaime Monteiro chegou a Luanda na noite de quarta-feira e tem o dia de hoje reservado a visitas, depois de um encontro de cortesia com o seu homólogo angolano, Ângelo de Veiga Tavares, esta manhã.

De acordo com o programa, o titular da pasta do Interior de Moçambique vai visitar hoje o comando municipal de Talatona da Polícia Nacional, o Centro Integrado de Segurança Pública, prevendo ainda manter um encontro com a comunidade de estudantes moçambicanos em Angola.