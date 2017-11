Actualidade

O Ministério Público do Porto pediu hoje a pena máxima de 25 anos de prisão para os sete homens acusados de sequestrar e matar um empresário de Braga e dissolver o corpo em 500 litros de ácido sulfúrico.

Durante as alegações finais, que decorrem no Tribunal de São João Novo, no Porto, o procurador do Ministério Público (MP) classificou o crime "cruel e violento" de "uma elevadíssima ilicitude", sublinhando que "a violência" da conduta dos arguidos "é evidente".

"Sequestraram a vítima com intenção de o privar da liberdade, matando-o no dia a seguir ao rapto" disse o procurador que c