A Sonae IM entrou no capital da Arctic Wolf, tecnológica norte-americana de cibersegurança, no âmbito duma ronda de financiamento desta última que captou 14,5 milhões de dólares (12,3 milhões de euros), anunciaram hoje as empresas.

Em comunicado, a Arctic Wolf adianta que "fechou uma ronda de financiamento de 14,5 milhões de dólares (cerca de 12,3 milhões de euros) para continuar a expandir o centro de operações de segurança na América do Norte e nos mercados europeus".

A tecnológica, que já contava com os investidores norte-americanos Lightspeed Venture Partners e Redpoint, viu agora juntarem-se à sua composição acionista a Sonae IM e Knollwood Investment Advisory nesta última ronda.