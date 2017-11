Zimbabué

O principal partido da oposição zimbabueana, Movimento para a Mudança Democrática (MMD) afirmou-se hoje disposto a participar num Governo de transição, na sequência da intervenção militar contra a presidência de Robert Mugabe.

Em declarações hoje ao diário independente NewsDay, o porta-voz do MMD, Douglas Mwanzora, indicou que o "histórico" opositor Morgan Rsvangirai, líder do partido, que estava na África do Sul a receber tratamento a um cancro no cólon, regressou já a Harare para liderar a força política oposicionista nas negociações.

"Estamos satisfeitos com o que o Exército fez. É algo bom", sublinhou o secretário-geral do MMD, que não comentou, porém, o facto de os militares que aparentemente derrubaram o regime de Mugabe ainda o considerarem como presidente do Zimbabué.