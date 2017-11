Actualidade

Rosário Farmhouse é a nova presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), substituindo no cargo o juiz conselheiro Armando Leandro, que deixou o cargo a seu pedido.

A nomeação de Rosário Farmhouse foi divulgada no 'Facebook' da CNPDPCJ e confirmada hoje à agência Lusa por uma fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, segundo a qual a nova presidente já assumiu funções.

A comissão divulga ainda no seu Facebook a mensagem do juiz conselheiro Armando Leandro dirigida a todas as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.