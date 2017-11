Actualidade

O PAN avançou com uma queixa-crime junto do Ministério Público contra as empresas poluidoras que operam nas margens do rio Tejo, exigindo que as mesmas sejam encerradas, anunciou hoje o partido.

"Percebemos a importância económica para a região e país das industrias que estão a operar nas margens do Tejo, mas acima de tudo, e antes de tudo, tem de ver salvaguardado o rio que é de todos nós, um ecossistema que está cá há milhares de anos. Se não têm condições para fazer com que encerrem, é isso que vamos pedir ao Ministério Público", disse André Silva, líder do Pessoas-Animais-Natureza.

Em entrevista à agência Lusa, o deputado do PAN reiterou a suspensão da atividade das empresas poluidoras do Tejo nas zonas de Ródão, Abrantes e Alhandra, até que consigam funcionar sem provocarem danos ambientais, situação que já denunciou no início do mês ao Ministério do Ambiente.