A ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, sublinhou hoje que o Governo não tem "absolutamente nada a comentar" sobre a situação política em Angola, um "Estado soberano" que "toma as suas medidas".

"É um Estado soberano, toma as suas medidas, não temos absolutamente nada a comentar", declarou a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, quando questionada no final da reunião do Conselho de Ministros de hoje, sobre a situação em Angola.

Na quarta-feira, o Presidente angolano, João Lourenço, tomou medidas em várias administrações de empresas do país, afastando a empresária Isabel dos Santos do cargo de presidente da Sonangol.